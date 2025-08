Son lascia il Tottenham dopo 10 anni: "La decisione più difficile della mia carriera"

Son saluta il Tottenham: "Sono arrivato da ragazzino, lascio il club da uomo"

Son ha aggiunto: "Vincere un titolo in Europa mi ha fatto sentire come se avessi raggiunto il massimo. Ho passato molto tempo a riflettere se volessi provare a vivere il calcio in un ambiente diverso, e ho ripetuto queste riflessioni più e più volte". Al suo fianco, nella conferenza d'addio, c'era l'allenatore del Tottenham Thomas Frank, arrivato in estate: "Personalmente, mi sarebbe piaciuto lavorare con questa persona e questo giocatore fantastici. È una vera leggenda degli Spurs sotto ogni aspetto, uno dei più grandi giocatori ad aver mai giocato in Premier League. Non è mai facile trovare il tempismo perfetto e il mio arrivo laterale rende un po' più facile concludere in bellezza".