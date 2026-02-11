Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ufficiale Tottenham, Frank esonerato. In Inghilterra: "Arriva De Zerbi?"

Il tecnico sollevato dall'incarico, i media britannici inseriscono il nome dell'ex tecnico del Marsiglia tra i papabili per la panchina degli Spurs
2 min
TagsfrankTottenhamde zerbi

"Roberto De Zerbi potrebbe sostituire Thomas Frank dopo il suo esonero dagli Spurs?", è l'interrogativo che rilancia Sky Sports News dopo l'annuncio ufficiale della scelta del Tottenham di sollevare dall'incarico il tecnico che dallo scorso primo luglio aveva preso il posto di Ange Postecoglou. L'ipotesi arriva a poche ore dalla separazione consensuale tra l'allenatore italiano e il Marsiglia. Per De Zerbi si tratterebbe di un ritorno in Inghilterra dopo le 89 partite da manager del Brighton.

Tottenham, Frank esonerato: il comunicato degli Spurs

Il comunicato del Tottenham sull'esonero di Frank: "Il Club ha deciso di apportare un cambiamento alla posizione di allenatore della squadra maschile e Thomas Frank se ne andrà oggi. Thomas è stato nominato nel giugno 2025 e siamos ati determinati a dargli il tempo e il supporto necessari per costruire insieme il futuro. Tuttavia, i risultati e le prestazioni hanno portato il Consiglio a concludere che a questo punto della stagione è necessario un cambiamento. Durante tutto il suo periodo al Club, Thomas si è comportato con incrollabile impegno, dando tutto ciò che poteva per far progredire il Club. Desideriamo ringraziarlo per il suo contributo e augurargli ogni successo per il futuro".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tottenham

Da non perdere

Premier League, risultati e calendarioPremier League, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS