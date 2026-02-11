Ufficiale Tottenham, Frank esonerato. In Inghilterra: "Arriva De Zerbi?"
"Roberto De Zerbi potrebbe sostituire Thomas Frank dopo il suo esonero dagli Spurs?", è l'interrogativo che rilancia Sky Sports News dopo l'annuncio ufficiale della scelta del Tottenham di sollevare dall'incarico il tecnico che dallo scorso primo luglio aveva preso il posto di Ange Postecoglou. L'ipotesi arriva a poche ore dalla separazione consensuale tra l'allenatore italiano e il Marsiglia. Per De Zerbi si tratterebbe di un ritorno in Inghilterra dopo le 89 partite da manager del Brighton.
Tottenham, Frank esonerato: il comunicato degli Spurs
Il comunicato del Tottenham sull'esonero di Frank: "Il Club ha deciso di apportare un cambiamento alla posizione di allenatore della squadra maschile e Thomas Frank se ne andrà oggi. Thomas è stato nominato nel giugno 2025 e siamos ati determinati a dargli il tempo e il supporto necessari per costruire insieme il futuro. Tuttavia, i risultati e le prestazioni hanno portato il Consiglio a concludere che a questo punto della stagione è necessario un cambiamento. Durante tutto il suo periodo al Club, Thomas si è comportato con incrollabile impegno, dando tutto ciò che poteva per far progredire il Club. Desideriamo ringraziarlo per il suo contributo e augurargli ogni successo per il futuro".