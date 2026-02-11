Ufficiale Tottenham, Frank esonerato. In Inghilterra: "Arriva De Zerbi?"

Tottenham, Frank esonerato: il comunicato degli Spurs

Il comunicato del Tottenham sull'esonero di Frank: "Il Club ha deciso di apportare un cambiamento alla posizione di allenatore della squadra maschile e Thomas Frank se ne andrà oggi. Thomas è stato nominato nel giugno 2025 e siamos ati determinati a dargli il tempo e il supporto necessari per costruire insieme il futuro. Tuttavia, i risultati e le prestazioni hanno portato il Consiglio a concludere che a questo punto della stagione è necessario un cambiamento. Durante tutto il suo periodo al Club, Thomas si è comportato con incrollabile impegno, dando tutto ciò che poteva per far progredire il Club. Desideriamo ringraziarlo per il suo contributo e augurargli ogni successo per il futuro".