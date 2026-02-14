Ufficiale Tottenham, Tudor è il nuovo allenatore: "Welcome Igor"

LONDRA (INGHILTERRA) - La notizia era nell'aria da giorni, ora è arrivata anche l'ufficialità : Igor Tudor è il nuovo allenatore del Tottenham . Il 47enne tecnico croato, ex Juventus e Lazio , raccoglie il testimone di Thomas Frank , esonerato mercoledì 11 febbraio dopo soli otto mesi alla guida degli Spurs , con il compito di risollevare le sorti della squadra, attualmente 16esima in Premier League e a soli 5 punti dalla zona retrocessione . Tudor ha firmato con il Tottenham un contratto fino al 30 giugno 2026 . " Welcome Igor " il benvenuto social del club londinese al classe 1978 nativo di Spalato .

Tudor ufficiale al Tottenham: "Un onore essere qui"

L'allenatore croato farà il suo debutto nel sentitissimo derby del nord di Londra contro la capolista Arsenal, in programma il 22 febbraio tra le mura amiche del Tottenham Hotspur Stadium: "È un onore entrare a far parte di questo Club in un momento importante. Sono consapevole della responsabilità che mi è stata affidata e il mio obiettivo è chiaro: dare maggiore costanza alle nostre prestazioni e competere con convinzione in ogni partita. C'è una grande qualità in questa squadra e il mio compito è organizzarla, darle energia e migliorare rapidamente i nostri risultati".