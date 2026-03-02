Vicario, che gaffe sui social della Premier: video rimosso tra le polemiche, cosa è successo

Bufera social sulla Premier League. Il motivo? Un video con Guglielmo Vicario, pubblicato sull'account X del massimo campionato inglese, che ha mandato su tutte le furie il Tottenham e i tifosi degli Spurs. Dopo la sconfitta in trasferta contro il Fulham nella gara valida per la ventottesima giornata della Premier League la squadra allenata da Igor Tudor, in piena lotta per non retrocedere, è infatti finita al centro di post ironico sul portiere italiano: con un estratto video è stato riproposto un calcio di punizione battuto dalla propria trequarti da Vicario, terminato direttamente sul fondo: “Proprio come era stata studiata l’azione… Un calcio di punizione interessante di Vicario", accompagnata da un “Whoops” e emoji sorridenti.