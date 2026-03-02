Vicario, che gaffe sui social della Premier: video rimosso tra le polemiche, cosa è successo
Bufera social sulla Premier League. Il motivo? Un video con Guglielmo Vicario, pubblicato sull'account X del massimo campionato inglese, che ha mandato su tutte le furie il Tottenham e i tifosi degli Spurs. Dopo la sconfitta in trasferta contro il Fulham nella gara valida per la ventottesima giornata della Premier League la squadra allenata da Igor Tudor, in piena lotta per non retrocedere, è infatti finita al centro di post ironico sul portiere italiano: con un estratto video è stato riproposto un calcio di punizione battuto dalla propria trequarti da Vicario, terminato direttamente sul fondo: “Proprio come era stata studiata l’azione… Un calcio di punizione interessante di Vicario", accompagnata da un “Whoops” e emoji sorridenti.
Post ironico su Vicario, la furia dei tifosi degli Spurs e la denuncia del Tottenham
In poche ore il post è stato visualizzato oltre 400.000 volte. Ma i tifosi del Tottenham non sono stati al gioco. Anzi. Hanno duramente criticato la scelta editoriale della Premier League ritenendo inaccettabile che un organo istituzionale, garante di neutralità, prendesse in giro pubblicamente un tesserato degli Spurs. Da qui una rapida e decisa denuncia formale da parte dei vertici del Tottenham. La Premier League è stata costretta a rimuovere il video.