Tudor non si arrende: "Situazione complicata, ma ai giocatori ho lasciato un messaggio preciso..."

"Kinsky? Ha la forza per fare un'ottima carriera. Sulla trasferta di Liverpool vi dico che..."

Tudor è tornato anche sul caso Kinsky, lanciato a Madrid in Champions League e sostituito dopo 17 minuti sul 3-0 per i 'Colchoneros'. "Se in questa stagione giocherà ancora? Sicuramente. E' tornato il giorno dopo ed è stato molto bravo e positivo in allenamento. Nient'altro. Questa è probabilmente la prima e l'ultima volta che una cosa del genere accade nella mia vita, e nella vita di molte persone. Farò sicuramente altri errori, ma penso che abbia la forza e la qualità per fare un'ottima carriera". Domenica i Reds, poi il ritorno - proibitivo - con l'Atletico e quindi lo scontro diretto per la salvezza con il Nottingham Forest, il tutto con una rosa ridotta all'osso: saranno 13 infatti i giocatori indisponibili per la trasferta di Liverpool contro i 'Reds' di Slot. "E' difficile mettere insieme anche solo l'undici titolare - ammette il tecnico croato - succede sempre. Iniziamo a costruire qualcosa e poi arriva un cartellino rosso come nell'ultima partita o tre o quattro infortuni. Non avevo mai vissuto una situazione così, è molto insolita ma devi accettarla e provare a cambiare le cose che possiamo cambiare".