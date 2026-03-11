La spiegazione di Tudor: "Ho tolto Kinsky per aiutarlo. Mai visto niente del genere in 15 anni"

Tudor: "A Kinsky ho detto che può succedere in queste grandi partite". Il Tottenham: "Notte traumatica"

Al termine del match Tudor ha incassato al termine del match anche la durrisma critica di Di Canio, ma se Tudor potesse tornare indietro rifarebbe la stessa scelta: fuori il titolare Guglielmo Vicario per puntare su Kinsky: "È stata una situazione incredibile, niente da dire, ma prima della partita ho fatto la scelta giusta: Vicario era sotto pressione e con una competizione differente consideravo giusto provare Toni, che è un ottimo portiere. È chiaro che dopo, con quello che è successo, è facile dire che è stata una decisione sbagliata. Ma non lo era. A Toni ho detto che può succedere in queste grandi partite e ancor di più in un momento come questo nel quale siamo fragili, deboli. Abbiamo avuto un inizio pessimo e sono dovuto intervenire". Una notta da incubo evidenziata anche dal Tottenham attraverso il recap del match pubblicato sul proprio sito ufficiale: "Una notte traumatica si è conclusa con una sconfitta martedì sera, dopo aver subito quattro gol nella fase iniziale dell'andata degli ottavi di finale di Champions League all'Estadio Metropolitano dell'Atletico Madrid".