Champions League: il Galatasaray piega il Liverpool nell'andata degli ottavi
ROMA - Archiviate la fase campionato e quella dedicata ai playoff, la Champions League entra nel vivo con gli ottavi di finale il cui programma si è aperto oggi (martedì 10 marzo), giorno in cui va in scena anche l'Atalanta che ospita a Bergamo (ore 21) il Bayern Monaco, con le prime quattro gare di andata.
Il Galatasaray piega il Liverpool: a Istanbul finisce 1-0
A 'inaugurare' il turno sono state Galatasaray e Liverpool, nel match che a Istanbul ha visto i 'Reds' incapaci ancora una volta di vincere sul campo dei giallorossi (già battuto 1-0 nella fase campionato, in quattro trasferte ha perso tre volte e ottenuto un solo pareggio). Commosso dalla coreografia dei tifosi di casa, è decisivo già al 7' l'ex napoletano Osimhen che su un'azione da corner serve con una sponda aerea a Lemina la palla dell'1-0. Evanescente invece Salah, alla sua 81ª in Champions League con la maglia dei 'Reds' (staccato Jamie Carragher e primato solitario in questa speciale classifica) che provano a reagire senza però impensierire seriamente i turchi. Dopo un'ora l'egiziano lascia il posto a Frimpong (dentro al 60' anche Robertson per Kerkez) ma è ancora il Galatsaray a segnare al 63' con Osimhen (tap-in dopo la conclusione dell'altro ex napoletano Lang respinta da Konate), con l'arbitro spagnolo Gil Manzano che annulla però il gol per una posizione di fuorigioco di Yilmaz a inizio azione considerata attiva. Vani anche i festeggiamenti del Liverpool al 72', quando Van Dick segna rocambolescamente in mischia ma si vede annullare la rete per un tocco di mano di Konate rilevato dal Var. Senza Chiesa (rimasto a Liverpool), Slot si gioca anche la carta Gakpo (dentro al 73' per Wirz), mentre Buruk concede spazio a Akgun e Sallai (fuori Lang e Lemina al 77') e uno spezzone finale a Boey (dentro per Gabriel Sara all'87'). Pesante per i turchi il giallo preso dal diffidato Sanchez (salterà il ritorno ad Anfield) poco prima del triplice fischio finale, comunque festeggiato dai tifosi del Galatasaray: i giallorossi vincono 1-0 e si andranno ora a giocare la qualificazione ai quarti in Inghilterra con qualche chance in più rispetto alle previsioni.
Galatasaray-Liverpool 1-0: cronaca, statistiche e tabellino
Ora Atletico Madrid-Tottenham e Newcastle-Barcellona
Il programma della serata, oltre al match tra Atalanta e Bayern Monaco, precede altre due sfide che promettono spettacolo. La prima si giocherà a Madrid, dove l'Atletico del 'Cholo' Simeone ospita il Tottenham di un Igor Tudor già sulla graticola a poche settimane dal suo arrivo sulla panchina degli 'Spurs'. L'altra è invece in programma a Newcastle, dove gli inglesi guidati in campo dal'azzurro Tonali ricevono la visita del Barcellona.
Ottavi di finale, le gare di domani
Questo il programma di domani, con altre quattro gare di andata degli ottavi fiinale della Champions League:
Bayer Leverkusen-Arsenal (mercoledì 11 marzo ore 18:45);
Bodo/Glimt-Sporting Lisbona (mercoledì 11 marzo ore 21)
Psg-Chelsea (mercoledì 11 marzo ore 21)
Real Madrid-Manchester City (mercoledì 11 marzo ore 21)
I possibili accoppiamenti dei quarti di finale
Questi i possibili accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League, la cui finale è in programma il 30 maggio a Budapest:
Psg/Chelsea contro Galatasaray/Liverpool
Real Madrid/Manchester City contro Atalanta/Bayern Monaco
Newcastle/Barcellona contro Atletico Madrid/Tottenham
Bodo Glimt/Sporting Lisbona contro Bayer Leverkusen/Arsenal
Champions League, il calendario fino alla finale
Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026.
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026.
Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026.
Finale: 30 maggio 2026 a Budapest.
