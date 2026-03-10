Champions League: il Galatasaray piega il Liverpool nell'andata degli ottavi

Il Galatasaray piega il Liverpool: a Istanbul finisce 1-0

A 'inaugurare' il turno sono state Galatasaray e Liverpool, nel match che a Istanbul ha visto i 'Reds' incapaci ancora una volta di vincere sul campo dei giallorossi (già battuto 1-0 nella fase campionato, in quattro trasferte ha perso tre volte e ottenuto un solo pareggio). Commosso dalla coreografia dei tifosi di casa, è decisivo già al 7' l'ex napoletano Osimhen che su un'azione da corner serve con una sponda aerea a Lemina la palla dell'1-0. Evanescente invece Salah, alla sua 81ª in Champions League con la maglia dei 'Reds' (staccato Jamie Carragher e primato solitario in questa speciale classifica) che provano a reagire senza però impensierire seriamente i turchi. Dopo un'ora l'egiziano lascia il posto a Frimpong (dentro al 60' anche Robertson per Kerkez) ma è ancora il Galatsaray a segnare al 63' con Osimhen (tap-in dopo la conclusione dell'altro ex napoletano Lang respinta da Konate), con l'arbitro spagnolo Gil Manzano che annulla però il gol per una posizione di fuorigioco di Yilmaz a inizio azione considerata attiva. Vani anche i festeggiamenti del Liverpool al 72', quando Van Dick segna rocambolescamente in mischia ma si vede annullare la rete per un tocco di mano di Konate rilevato dal Var. Senza Chiesa (rimasto a Liverpool), Slot si gioca anche la carta Gakpo (dentro al 73' per Wirz), mentre Buruk concede spazio a Akgun e Sallai (fuori Lang e Lemina al 77') e uno spezzone finale a Boey (dentro per Gabriel Sara all'87'). Pesante per i turchi il giallo preso dal diffidato Sanchez (salterà il ritorno ad Anfield) poco prima del triplice fischio finale, comunque festeggiato dai tifosi del Galatasaray: i giallorossi vincono 1-0 e si andranno ora a giocare la qualificazione ai quarti in Inghilterra con qualche chance in più rispetto alle previsioni.

