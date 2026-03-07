Thiago Motta, la folle idea del Tottenham per il dopo Tudor. E la Juve fa il tifo per lui: quanto risparmierebbe il club
I media britannici non hanno dubbi: con Dyche, Mason, Robbie Keane e De Zerbi, Thiago Motta fa parte di una lista di cinque nomi a cui il Tottenham starebbe pensando per sostituire Tudor. Lo scorso anno Tudor è subentrato a Thiago Motta sulla panchina della Juventus, ora l'allenatore italo-brasiliano potrebbe essere scelto al posto del collega croato.
Tottenham, Tudor si gioca la panchina contro Atletico Madrid e Liverpool
Tudor è per il momento confermato come tecnico degli Spurs e dovrebbe andare regolarmente in panchina per l'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid nonostante le tre sconfitte nei derby di Londra con cui ha esordito in Premier League. E proprio nei due match contro i Colchoneros di Simeone e nel match contro il Liverpool, in campionato, si deciderà il suo futuro sulla panchina.
Thiago Motta, quanto pesa sul bilancio della Juve con il suo staff
Thiago Motta è stato esonerato dalla Juve ormai un anno fa. E pesa nel bilancio bianconero: 5.5 milioni di euro lordi a stagione; 13.5 considerando l'intero staff. È Autoevidente che un accordo con un altro club, magari proporio con il Tottenham, al posto di Tudor, garantirebbe alla Juve un consistente risparmio.