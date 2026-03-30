In Inghilterra sono sicuri: "De Zerbi vero la panchina del Tottenham". Cifre da capogiro

L'era di Tudor al Tottenham è già finita . Poco più di un mese, esattamente 44 giorni, è durata l'esperienza dell'ex allenatore di Lazio e Juve sulla panchina deli Spurs. Un'avventura poco fortunata, terminata con lo scontro diretto per la salvezza perso in malo modo contro il Nottingham Forest. Ora il Tottenham si trova a solo una lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione e il club durante la pausa per le partite delle nazionali ha deciso di fare un ultimo cambio stagionale per provare a ottenere la salvezza . Il nuovo profilo individuato per la panchina sarebbe quello di Roberto De Zerbi .

"De Zerbi successore di Tudor": l'indiscrezione dall'Inghiliterra

Stando a quanto riportato dal portale inglese Daily Mail, l'allenatore italiano e il Tottenham sarebbero vicini a raggiungere un'intesa definitiva per l'inizio del nuovo incarico in Premier League dell'ex Sassuolo. Secondo il quotidiano britannico, sarebbe stata raggiunta un'intesa su base quinquennale. Per convincere De Zerbi a raccogliere un'eredità così pesante, con una big del calcio inglese a un passo dagli ultimi tre posti in classifica e con la squadra che non vince in campionato da dicembre, il club avrebbe dovuto offrire una cifra monstre per l'ingaggio dell'allenatore: 12 milioni di sterline a stagione. Inoltre, nel contratto ci sarebbe inserita una clausola che consentirebbe all'allenatore di lasciare la panchina del Tottenham senza pagare penali in caso di retrocessione.

De Zerbi vicino al ritorno in Premier League

De Zerbi dunque è pronto al ritorno in Premier League, dove l'allenatore italiano si era fatto conoscere al grande pubblico internazionale. Dopo la fine dell'esperienza a Donetsk, l'italiano firma con il Brighton nel settembre del 2022 raccogliendo un'eredità pesante lasciata da Graham Potter, idolo da quelle parti. L'ex Sassuolo non si fa intimidire e alla prima stagione conquista una storica qualificazione in Europa League, valorizzando giocatori che oggi sono pilastri in diverse big, MacAllister e Caicedo su tutti. De Zerbi però, nel finale della stagione successiva non riesce a riconfermarsi, il doppio impegno è troppo probante per quella rosa. A fine stagione rescinde e in estate passa al Marsiglia. Ora De Zerbi si appresta a iniziare una nuova esperienza, dopo quella poco fortunata in Ligue 1.