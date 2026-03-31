De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham: l'annuncio ufficiale
LONDRA (INGHILTERRA) - La notizia era nell'aria da giorni, ora è arrivata anche l'ufficialità: Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham. L'ex tecnico, tra le altre, dell'Olympique Marsiglia e del Sassuolo, raccoglie il testimone di Igor Tudor, esonerato dagli Spurs dopo sole sette partite in cui ha raccolto, tra Premier e Champions League, una vittoria, un pareggio e ben cinque sconfitte e a rischio retrocessione in Championship, la Serie B inglese, con un punto di vantaggio sul terzultimo posto. Il 46enne allenatore, nativo di Brescia, firma con il Tottenham un "contratto a lungo termine". Il club non specifica la durata esatta dell'accordo, ma i media inglesi riferiscono che De Zerbi avrebbe firmato un accordo di 5 anni, senza clausola d'uscita in caso di mancata salvezza.
De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham: la nota ufficiale
"Siamo lieti di annunciare la nomina di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore della squadra maschile, con un contratto a lungo termine, subordinato al rilascio del permesso di lavoro", si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club londinese sui propri canali ufficiali. De Zerbi torna così in panchina dopo un mese e mezzo: lo scorso 11 febbraio infatti aveva lasciato l'Olympique Marsiglia, squadra di cui era il responsabile tecnico dal giugno 2024.
De Zerbi: "Credo nell'ambizione del Tottenham, scaleremo la classifica"
"Sono entusiasta di entrare a far parte di questo fantastico club, uno dei più grandi e prestigiosi al mondo", sottolinea il tecnico italiano ai canali ufficiali del club londinese. "In tutti i miei colloqui con la dirigenza del club, la loro ambizione per il futuro è stata chiara: costruire una squadra capace di raggiungere grandi traguardi, e farlo praticando un calcio che entusiasmi e ispiri i nostri tifosi. Sono qui perché credo in questa ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare il massimo e contribuire a realizzarla. La nostra priorità a breve termine è scalare la classifica della Premier League, obiettivo che ci concentreremo completamente fino al fischio finale dell'ultima partita della stagione. Non vedo l'ora di tornare in campo per gli allenamenti e lavorare con i giocatori per raggiungere questo obiettivo”. Per il tecnico bresciano è la seconda esperienza in Premier League dopo quella con il Brighton & Hove Albion, portato al miglior piazzamento di sempre in campionato nella sua stagione d'esordio, ottenendo la qualificazione alle competizioni europee per la prima volta nella storia del club.
De Zerbi al Tottenham, Lange: "Felici di aver portato Roberto"
"Roberto era il nostro obiettivo numero uno per l'estate e siamo molto felici di essere riusciti a portarlo qui già adesso", confessa il Direttore Sportivo degli Spurs, Johan Lange. "E' uno degli allenatori più creativi e innovativi del calcio mondiale e porta con sé una grande esperienza ai massimi livelli, inclusa la Premier League". All'estero, oltre al Marsiglia e al Brighton, De Zerbi ha allenato anche lo Shakhtar Donetsk, con cui ha vinto il suo primo e finora unico trofeo, la Supercoppa ucraina.Con la nomina di De Zerbi salgono a 9 i cambi stagionali in panchina in Premier: ha iniziato il Nottingham Forest (Postecoglu per Espirito Santo), poi West Ham (Espirito Santo per Potter), ancora Nottingham Forest (Dyche per Postecoglu), Wolverhampton (Edwards per Pereira), Chelsea (Rosenior per Maresca), Manchester United (Carrick per Amorim), Tottenham (Tudor per Frank), di nuovo Nottingham Forest (Pereira per Dyche) e ora ancora gli Spurs.
LONDRA (INGHILTERRA) - La notizia era nell'aria da giorni, ora è arrivata anche l'ufficialità: Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham. L'ex tecnico, tra le altre, dell'Olympique Marsiglia e del Sassuolo, raccoglie il testimone di Igor Tudor, esonerato dagli Spurs dopo sole sette partite in cui ha raccolto, tra Premier e Champions League, una vittoria, un pareggio e ben cinque sconfitte e a rischio retrocessione in Championship, la Serie B inglese, con un punto di vantaggio sul terzultimo posto. Il 46enne allenatore, nativo di Brescia, firma con il Tottenham un "contratto a lungo termine". Il club non specifica la durata esatta dell'accordo, ma i media inglesi riferiscono che De Zerbi avrebbe firmato un accordo di 5 anni, senza clausola d'uscita in caso di mancata salvezza.
De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham: la nota ufficiale
"Siamo lieti di annunciare la nomina di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore della squadra maschile, con un contratto a lungo termine, subordinato al rilascio del permesso di lavoro", si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club londinese sui propri canali ufficiali. De Zerbi torna così in panchina dopo un mese e mezzo: lo scorso 11 febbraio infatti aveva lasciato l'Olympique Marsiglia, squadra di cui era il responsabile tecnico dal giugno 2024.