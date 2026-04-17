LONDRA (INGHILTERRA) - È arrivato il momento della verità per il Tottenham di Roberto De Zerbi . Domani (sabato 18 aprile) i londinesi sfideranno all' Hotspur Stadium il Brighton , ex squadra del tecnico italiano, con l'obiettivo di conquistare i tre punti e uscire dalla zona retrocessione . In conferenza stampa, il tecnico italiano ha caricato così l' ambiente Spurs in vista di un match fondamentale per il presente e, soprattutto, per il futuro del club: "Ho bisogno di conoscere sempre meglio i miei giocatori, settimana dopo settimana, ma non abbiamo tempo da perdere. Non abbiamo tempo per analizzare i problemi che abbiamo avuto in questa stagione, e dobbiamo concentrarci solo sulla prossima partita e trasmettere fiducia", sottolinea l'ex - tra le altre - di Sassuolo e Olympique Marsiglia , reduce dal ko all'esordio con il Sunderland .

De Zerbi crede nella salvezza: "Ecco cosa serve per centrare il nostro obiettivo"

"Cosa serve per la salvezza? Creare una buona atmosfera, un buon rapporto con i giocatori. Le qualità dei calciatori sono importanti, ma lo spirito, il rapporto tra i giocatori e l'amore che mettono per il club lo sono ancora di più", spiega De Zerbi che poi aggiunge: "Io credo nelle persone, nelle relazioni umane. Credo nell'anima dei giocatori, voglio vederli aiutarsi a vicenda per raggiungere il nostro obiettivo". Il weekend metterà di fronte De Zerbi al suo passato, quel Brighton che nella stagione 2023/24 è riuscito a portare in Europa League. "Adoro il Brighton e i miei ex giocatori. E' un posto speciale per me, come Marsiglia. E' stato un luogo magico per me e i giocatori sono stati come dei figli. Ho tanti ricordi bellissimi, ma domani voglio vincere".

De Zerbi carica il Tottenham: "Dobbiamo tornare a sentire quanto è bello vincere"

L'allenatore italiano resta comunque ottimista sulla corsa salvezza, quando mancano solo sei giornate al termine della stagione e i punti di distacco dal quartultimo posto, occupato dal West Ham, dista solo due lunghezze: "Sono positivo, pronto a lottare. Credo che possiamo restare in Premier League. E' fondamentale vincere una partita, non solo per la classifica. Dobbiamo tornare a sentire quanto è bello vincere".

Poi, sulla cena organizzata in settimana per cercare di affinare la famosa 'chimica di gruppo', De Zerbi sottolinea tra i sorrisi: "Non so se vinceremo la partita grazie a questa cena. Ma abbiamo mangiato molto bene, il cibo era fantastico e, se vinciamo, sono pronto a pagare una cena ogni settimana".