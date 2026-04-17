De Zerbi carica il Tottenham: "Dobbiamo tornare a sentire quanto è bello vincere"
LONDRA (INGHILTERRA) - È arrivato il momento della verità per il Tottenham di Roberto De Zerbi. Domani (sabato 18 aprile) i londinesi sfideranno all'Hotspur Stadium il Brighton, ex squadra del tecnico italiano, con l'obiettivo di conquistare i tre punti e uscire dalla zona retrocessione. In conferenza stampa, il tecnico italiano ha caricato così l'ambiente Spurs in vista di un match fondamentale per il presente e, soprattutto, per il futuro del club: "Ho bisogno di conoscere sempre meglio i miei giocatori, settimana dopo settimana, ma non abbiamo tempo da perdere. Non abbiamo tempo per analizzare i problemi che abbiamo avuto in questa stagione, e dobbiamo concentrarci solo sulla prossima partita e trasmettere fiducia", sottolinea l'ex - tra le altre - di Sassuolo e Olympique Marsiglia, reduce dal ko all'esordio con il Sunderland.
De Zerbi crede nella salvezza: "Ecco cosa serve per centrare il nostro obiettivo"
"Cosa serve per la salvezza? Creare una buona atmosfera, un buon rapporto con i giocatori. Le qualità dei calciatori sono importanti, ma lo spirito, il rapporto tra i giocatori e l'amore che mettono per il club lo sono ancora di più", spiega De Zerbi che poi aggiunge: "Io credo nelle persone, nelle relazioni umane. Credo nell'anima dei giocatori, voglio vederli aiutarsi a vicenda per raggiungere il nostro obiettivo". Il weekend metterà di fronte De Zerbi al suo passato, quel Brighton che nella stagione 2023/24 è riuscito a portare in Europa League. "Adoro il Brighton e i miei ex giocatori. E' un posto speciale per me, come Marsiglia. E' stato un luogo magico per me e i giocatori sono stati come dei figli. Ho tanti ricordi bellissimi, ma domani voglio vincere".
De Zerbi carica il Tottenham: "Dobbiamo tornare a sentire quanto è bello vincere"
L'allenatore italiano resta comunque ottimista sulla corsa salvezza, quando mancano solo sei giornate al termine della stagione e i punti di distacco dal quartultimo posto, occupato dal West Ham, dista solo due lunghezze: "Sono positivo, pronto a lottare. Credo che possiamo restare in Premier League. E' fondamentale vincere una partita, non solo per la classifica. Dobbiamo tornare a sentire quanto è bello vincere".
Poi, sulla cena organizzata in settimana per cercare di affinare la famosa 'chimica di gruppo', De Zerbi sottolinea tra i sorrisi: "Non so se vinceremo la partita grazie a questa cena. Ma abbiamo mangiato molto bene, il cibo era fantastico e, se vinciamo, sono pronto a pagare una cena ogni settimana".