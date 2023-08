Saudi League, trionfo Al-Ahli con Ibanez all'esordio. Tripletta Firmino!

INVIATO A RIYAD - Uno spettacolo di colori e di entusiasmo, tra fuochi d’artificio in campo e fuori, per il grande inizio del campionato arabo con 130 Paesi collegati da tutto il mondo. "Ho i brividi" dice Roberto Firmino , uno abituato al calore della Kop di Liverpool . "Qui la gente è fantastica e sto cominciando ad amare questa cultura" ammette il brasiliano. Un po’ d’affetto l’ha subito restituito ai suoi nuovi tifosi con il solito killer instinct e una fantastica tripletta nella gara inaugurale della Saudi Pro League . L’Al-Ahli ha battuto 3-1 l’Al-Hazem , schierando tutti i suoi big: l’ex Milan Kessie , l’ultimo arrivato dalla Roma Ibanez (in campo tutta la partita, prestazione ottima la sua), Saint-Maximin , Mahrez e Mendy (un erroraccio dell’ex portiere del Chelsea ha regalato l’unico gol degli avversari).

Al-Ahli-Al-Hazm 3-1

L’obiettivo della squadra allenata dal tedesco Jaissle è ribaltare le gerarchie cittadine mettendosi subito alle spalle i campioni in carica dell’Al-Ittihad di Benzema e Kanté (esordio il 14 agosto), contendendo tra l’altro la palma di favorita al titolo ai due club della capitale Riyad, Al-Hilal e Al-Nassr, che stasera si affronteranno in un derby stellare che mette in palio l’Arab Cup. In Arabia Saudita sono convinti che dopo questa stagione nulla sarà più come prima, e che l’Europa dovrà iniziare a interrogarsi sul proprio ruolo nello scacchiere della geopolitica del calcio mondiale.