Saudi League in chiaro, dove vederla in tv

ROMA - La Saudi League, il campionato di calcio dell'Arabia Saudita, avrà una copertura televisiva in chiaro in Italia a partire dal 14 agosto, la data che fa scattare la stagione laggiù in Asia. Si potrà vedere sui canali La7, La7d e in simulcast su La7.it grazie all'accordo biennale raggiunto dalla tv della Cairo Communication che ne ha acquisito i diritti, e che trasmetterà in chiaro ogni settimana la migliore partita prevista in calendario.