Viaggio a Gedda: ecco dove si allenano Benzema, Ibanez, Firmino e tanti altri

INVIATO A GEDDA - La città di Benzema, Firmino, Kanté, Kessie, dell’ex Roma Ibanez, è la metropoli che contende alla capitale Riyad il ruolo di primo piano nella geopolitica del calcio in Arabia Saudita. Ci troviamo a Gedda, dove in questi giorni abbiamo visitato i centri sportivi dei biancoverdi dell’Al-Ahli (che stanno facendo la corte al centrocampista del Napoli dopo aver acquistato l’ex Milan Kessie e il difensore brasiliano dalla Roma) e anche quello dei gialloneri dell’Al-Ittihad, dove gioca tra i tanti Benzema, il pallone d’oro in carica.