Ufficiale, Neymar all'Al-Hilal: cifra pazzesca

I dettagli del contratto di Neymar

Gli 80 milioni di stipendio previsti per soli due anni - forse per non allontanarsi troppo a lungo dall'Europa, anche se a forzare l'addio sarebbe stata una rottura con Mbappé - sono una cifra fuori mercato che piazzano il brasiliano al secondo posto dietro il solo Benzema (100 milioni) come calciatore più pagato della Saudi Pro League. Il Psg, dal canto suo, ha accettato la proposta da 80 milioni più bonus facilmente raggiungibili, fino a un massimo di 120 totali, per un calciatore che stava diventando una sorta di separato in casa. Il Paris aveva speso 222 milioni nel 2017 per portarlo via dal Barcellona, ma a sei anni di distanza le quote di ammortamento dovrebbero essere abbondantemente assorbite; al tempo stesso, l'Al-Hilal trova l'attaccante ideale da mettere sotto i riflettori dopo aver inseguito prima Mbappé e poi Osimhen.

Il comunicato del Psg su Neymar, le parole di Al-Khelaifi

"È sempre difficile dire addio a un giocatore straordinario come Neymar, uno dei migliori giocatori al mondo", ha dichiarato Nasser Al-Khelaïfi, Presidente e CEO del Paris Saint-Germain. "Non dimenticherò mai il giorno in cui è arrivato al Paris Saint-Germain e ciò che ha contribuito al nostro club e al nostro progetto negli ultimi 6 anni. Abbiamo vissuto un grande momento e Neymar sarà sempre una parte importante della nostra storia. Vorrei ringraziare Neymar e la sua famiglia. Auguriamo a Neymar tutto il meglio per il futuro e la sua prossima avventura".

Le parole di Neymar

L’Al-Hilal ha presentato Neymar con un video dal forte impatto emozionale pubblicato sui social. Alla fine compare il brasiliano, che pronuncia le sue prime parole da giocatore dell’Al-Ahli: “Sono qui in Arabia Saudita, e sono un Hilali”. I media brasiliani ipotizzano ora che Neymar venga presentato dal suo nuovo club venerdì o sabato, giorno quest'ultimo in cui potrebbe anche scendere in campo per qualche minuto nella partita di campionato che l'Al Hilal giocherà in casa contro l'Al Fayha. "Ho ottenuto molto in Europa - ha detto Neymar - e ho vissuto momenti speciali, ma ho sempre voluto essere un giocatore globale e mettermi alla prova con nuove sfide e opportunità in nuovi luoghi. Voglio scrivere una nuova storia sportiva e la Saudi Pro League ha un'energia straordinaria e giocatori di qualità in questo momento. Ho sentito molto e ho saputo che c'è una lunga lista di giocatori brasiliani che hanno giocato in Arabia Saudita nel corso degli anni, quindi credo che sia il posto desiderato. L'Al-Hilal è un club gigantesco con tifosi fantastici, ed è il migliore in Asia. Amo vincere e segnare gol, e ho intenzione di continuare a farlo in Arabia Saudita e con l'Al-Hilal".