Bufera Cristiano Ronaldo: l'Al Nassr annulla il tour in Cina. Tifosi furiosi fuori dall'hotel

Bufera in Cina per l'annullamento della tournée dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Tifosi infuriati all'esterno dell'albergo di Shenzhen che sta ospitando in queste ore la squadra del fenomeno portoghese, che ha riportato un infortunio muscolare a ridosso delle amichevoli originariamente in programma il 24 e il 28 gennaio. Nei pressi dell'hotel, è dovuta addirittura intervenire la polizia per calmare gli animi, secondo quanto riportato da RMC Sport.