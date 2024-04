Frustate a un compagno di squadra di Benzema: follia in Arabia Saudita

Hamdallah, attaccante dell'Al Ittihad, è stato preso a frustate in Arabia Saudita. L'incredibile episodio di violenza si è verificato dopo il fischio finale della finale di Supercoppa d'Arabia, persa col finale di 4-1 da Benzema e compagni contro l'Al-Hilal di Koulibaly e Milinkovic-Savic. A innescare la furente reazione dello spettatore in tribuna è stato il lancio, in sua direzione, dell'acqua contenuta nella borraccia stretta tra le mani del giocatore.