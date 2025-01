Allegri all'Al Ahli, il comunicato del club arabo che fa chiarezza

Allegri in Arabia Saudita? Attraverso una nota ufficiale, l'Al Ahli ha confermato l'attuale tecnico, Matthias Jaissle: "In risposta alle recenti notizie e resoconti dei media, riguardanti lo staff tecnico della prima squadra di calcio, l'Al Ahli Club Company afferma che l'allenatore tedesco Matthias Jaissle continuerà a guidare la squadra come capo allenatore, con il pieno supporto della dirigenza per realizzare le aspirazioni e il futuro del club ambizioni".