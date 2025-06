Le folli richieste di Cristiano Ronaldo per rinnovare con l'Al Nassr: un jet, due chef privati e molto altro...

L'avventura di Cristiano Ronaldo con la maglia dell'Al Nassr sembrava essere arrivata al termine, eppure nei giorni scorsi il club ha ufficializzato il rinnovo del portoghese per altri due anni. CR7 rimarrà in Arabia Saudita, e per farlo ha fatto delle richieste folli mettendo con le spalle al muro l'Al Nassr che, pur di tenerlo, ha deciso di soddisfarlo in tutto e per tutto, con un esborso economico non indifferente.