Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Kessié elimina Retegui, ma la finale di Supercoppa araba sarà comunque 'tutta italiana'

L'ultimo atto della competizione sarà tra Al Ahli e Al Nassr, due squadre con tante vecchie conoscenze della Serei A
Kessié elimina Retegui, ma la finale di Supercoppa araba sarà comunque 'tutta italiana'© Getty Images
2 min

Saranno Al Ahli e Al Nassr a contendersi la Supercoppa d’Arabia Saudita. Dopo il successo ottenuto ieri dal club di Cristiano Ronaldo e Brozovic contro l’Al Ittihad di Benzema (2-1), oggi è arrivata la risposta dell’Al Ahli, che ha dominato l’Al Qadisiya dell’azzurro Mateo Retegui con un netto 5-1 in semifinale.

Kessie protagonista contro l'Al Qadisiya di Retegui

Grande protagonista Franck Kessié, ex Atalanta e Milan, autore di una doppietta. Nella formazione di Gedda anche Roger Ibamez, difensore brasiliano passato dalla Roma, mentre dall’altra parte Retegui - attaccante della Nazionale italiana - non è riuscito a incidere.

Supercoppa araba, una finale 'tutta italiana'

Domenica in finale sarà sfida tra big: l’Al Nassr di CR7 e l’Al Ahli dei tanti ex Serie A si giocheranno il trofeo. Oltre ai già citati ci saranno anche Joao Felix (ex Milan) e Kingsley Coman (ex Juventus).

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Saudi Pro League

Da non perdere

CR7: non solo l'anello per GeorginaL'accordo prematrimoniale di CR7