Kessié elimina Retegui, ma la finale di Supercoppa araba sarà comunque 'tutta italiana'

Saranno Al Ahli e Al Nassr a contendersi la Supercoppa d’Arabia Saudita. Dopo il successo ottenuto ieri dal club di Cristiano Ronaldo e Brozovic contro l’Al Ittihad di Benzema (2-1), oggi è arrivata la risposta dell’Al Ahli, che ha dominato l’Al Qadisiya dell’azzurro Mateo Retegui con un netto 5-1 in semifinale.
Kessie protagonista contro l'Al Qadisiya di Retegui
Grande protagonista Franck Kessié, ex Atalanta e Milan, autore di una doppietta. Nella formazione di Gedda anche Roger Ibamez, difensore brasiliano passato dalla Roma, mentre dall’altra parte Retegui - attaccante della Nazionale italiana - non è riuscito a incidere.
Supercoppa araba, una finale 'tutta italiana'
Domenica in finale sarà sfida tra big: l’Al Nassr di CR7 e l’Al Ahli dei tanti ex Serie A si giocheranno il trofeo. Oltre ai già citati ci saranno anche Joao Felix (ex Milan) e Kingsley Coman (ex Juventus).