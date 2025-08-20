Kessié elimina Retegui, ma la finale di Supercoppa araba sarà comunque 'tutta italiana'

Kessie protagonista contro l'Al Qadisiya di Retegui

Grande protagonista Franck Kessié, ex Atalanta e Milan, autore di una doppietta. Nella formazione di Gedda anche Roger Ibamez, difensore brasiliano passato dalla Roma, mentre dall’altra parte Retegui - attaccante della Nazionale italiana - non è riuscito a incidere.

Supercoppa araba, una finale 'tutta italiana'

Domenica in finale sarà sfida tra big: l’Al Nassr di CR7 e l’Al Ahli dei tanti ex Serie A si giocheranno il trofeo. Oltre ai già citati ci saranno anche Joao Felix (ex Milan) e Kingsley Coman (ex Juventus).