Retroscena Cristiano Ronaldo, si moltiplicano le voci sull'addio al calcio. Lui risponde così: "So che non manca molto, ma..."

Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di fermarsi. Nonostante i consigli della sua famiglia, il fuoriclasse portoghese ha ribadito la voglia di continuare a giocare e a dare il massimo per club e nazionale.

Cristiano Ronaldo: "Voglio godermi al massimo gli ultimi anni di calcio che mi rimangono"

“La mia famiglia mi dice di smettere, ma io continuo a fare cose buone per il mio club e per la nazionale, conservo la stessa passione di un tempo: so che non avrò ancora molti anni per giocare e quelli che restano voglio godermeli al massimo”, ha dichiarato il numero 7 più famoso del mondo, da poco premiato con il trofeo Prestige per la sua straordinaria carriera in nazionale. Ronaldo, primo miliardario del calcio, ha ricevuto il riconoscimento dal Portogallo come simbolo di longevità e dedizione. “Sono in nazionale da 22 anni. Credo che questo parli da solo, la passione che ho per indossare la maglia, per vincere trofei, per giocare per il mio Paese”, ha aggiunto CR7, emozionato per l’omaggio ricevuto.

"Se potessi giocare solo con il Portogallo..."

Il capitano tornerà in campo sabato contro l’Irlanda e poi affronterà l’Ungheria, due gare decisive per la qualificazione ai Mondiali 2026. “Lo ripeto spesso: se potessi, giocherei a calcio solo per la nazionale, non giocherei per nessun altro club, perché è l'apice della carriera di un calciatore”, ha concluso Ronaldo, confermando ancora una volta la sua incrollabile devozione alla maglia del Portogallo.