lunedì 24 novembre 2025
Infinito Cristiano Ronaldo: a 40 anni una rovesciata come quella contro la Juve

Il campione portoghese ha segnato un'altra rete spettacolare, che ricorda tanto quella del 2018 contro i bianconeri quando indossava la maglia del Real Madrid
2 min
TagsCristiano RonaldoAl-Nassr

Cristiano Ronaldo continua a stupire anche a 40 anni. L’attaccante portoghese ha infatti firmato una nuova rovesciata incredibile, che riporta alla mente quella realizzata contro la Juventus nel 2018 quando vestiva la maglia del Real Madrid. La prodezza è arrivata nel match in cui l’Al-Nassr ha travolto l’Al-Khaleej 4-1, centrando la nona vittoria consecutiva in campionato.

Un'altra rovesciata incredibile di Cristiano Ronaldo

Su un cross dalla destra di Nawaf Boushal, Ronaldo si è avvitato in aria e ha insaccato il pallone, siglando il quarto gol della serata. Sui social, il campione ha accompagnato il video della marcatura (la numero 954 della sua carriera) con il messaggio: “Vince la leggenda migliore”. A completare il tabellino dell’Al-Nassr sono state le reti di Joao Felix, Wesley Gassova e Sadio Mané.

CR7 a dieci in gol in campionato

CR7 rimane secondo nella classifica dei bomber del campionato con 10 reti, a una sola lunghezza dal compagno Joao Felix. Grazie ai tre punti, l’Al-Nassr consolida il primo posto in classifica, mantenendo quattro lunghezze di vantaggio sull’Al-Hilal.

 

 

