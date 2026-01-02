Cristiano Ronaldo ko in Arabia, in Spagna durissimi: "Disastro totale"

ROMA - È iniziato con una sconfitta il 2026 dell'ex madridista ed ex juventino Cristiano Ronaldo, che con il suo Al-Nassr è uscito battuto 3-2 dal campo dell' Al-Ahli nel match valido per la 13 ª giornata dalla Saudi Pro League . Una partita "folle" come la descrive in spagna l'edizione online di 'As', terminata con un "disastro totale" per CR7 e compagni che per il momento restano comunque primi a +2 sull'Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi (atteso dalla sfida in casa del Damac).

Ronaldo ko in Arabia Saudita, dure critiche dalla Spagna

Subito in vantaggio con Toney lasciato troppo libero dalla difesa ospite (7'), i padroni di casa trovano poi il raddoppio con lo stesso attaccante inglese, a segno al 20' con la complicità del portiere Al Aqidi. L'Al-Nassr trova comunque la forza di reagire e pareggiare con una doppietta del difensore Al Amiri, in gol prima con una conclusione che passa tra le gambe del portiere di casa Al Sanbi (31') e poi sugli sviluppi di un corner (44'). Prima dell'intervallo palo colpito dallo scatenato Toney, poi nella ripresa la nuova rete dell'Al-Ahli (55') con Demiral, ex difensore di Sassuolo, Juve e Atalanta. Nel finale per gli ospiti occasioni sprecate da Ronaldo (fin lì poco servito dai compagni e quasi mai nel vivo del gioco) e dall'altro portoghese Joao Felix, colpito nel recupero con uno schiaffo da Majrashi (che è stato per questo espulso al 90+6', mentre tra gli ospiti è stato successivamente espulso Boushal per un fallo da ultimo uomo).