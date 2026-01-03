Doppia rissa per Joao Felix: Ronaldo impietrito dopo il ko dell'Al Nassrr. E ora Inzaghi... 

Inizia nel peggiore dei modi il 2026 di Cristiano Ronaldo. L’Al-Nassr è infatti uscito sconfitto 3-2 dal campo dell’Al-Ahli nel match valido per la 13ª giornata della Saudi Pro League. Una serata da dimenticare per CR7 e compagni, definita da molti come un vero e proprio “disastro totale”. ora l’Al-Hilal guidato da Simone Inzaghi ha una grande occasione: vincendo la prossima sfida sul campo del Damac, potrebbe balzare al comando del campionato.

Joao Felix e la rissa sfiorata

La partita, però, non ha fatto discutere solo per il risultato. Al termine della gara, un episodio di forte tensione ha catturato l’attenzione delle telecamere. Durante l’esultanza dell’Al-Ahli, il direttore sportivo Rui Pedro ha celebrato la vittoria in modo particolarmente acceso, correndo ad abbracciare il portiere con i giocatori ancora in campo. Un gesto che João Félix non ha affatto gradito. I due sono arrivati quasi alle mani, con spintoni e parole accese. Secondo João Félix, quell’esultanza è stata una grave mancanza di rispetto, considerata la presenza dei calciatori ancora sul terreno di gioco. Fortunatamente la situazione è rientrata prima di degenerare, evitando conseguenze peggiori. La tensione, però, era già salita alle stelle nel recupero, quando João Félix è stato colpito con uno schiaffo da Majrashi, episodio che ha portato all’espulsione del difensore al 90’+6’.