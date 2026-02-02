Clamoroso Cristiano Ronaldo: si rifiuta di giocare a causa del mercato!

Cristiano Ronaldo frustrato per il mercato dell'Al Nassr: non vuole giocare

A riferirlo è il quotidiano portoghese A Bola, che smentisce le prime indiscrezioni circolate in Arabia Saudita legate a presunti problemi fisici del fuoriclasse lusitano. Alla base della possibile assenza non ci sarebbero dunque motivi atletici né la volontà di preservarsi in vista del big match di venerdì 6 febbraio contro l’Al Ittihad campione in carica, guidato da Sergio Conceiçao. Secondo fonti interne al club, il malumore di Ronaldo deriverebbe invece dalla gestione del PIF, il Fondo Pubblico di Investimento saudita che controlla l’Al Nassr da tre anni. Il capitano non gradirebbe il ridimensionamento degli investimenti destinati alla squadra, soprattutto se confrontati con quelli riservati all’Al Hilal di Simone Inzaghi, anch’esso sotto l’egida dello stesso fondo.In particolare, viene evidenziata la mancata risposta alle richieste di rinforzi avanzate dall’allenatore Jorge Jesus: nella finestra invernale di mercato l’unico nuovo innesto è stato infatti Haydeer Abdulkareem, centrocampista iracheno di 21 anni. Una situazione che avrebbe alimentato la frustrazione di Ronaldo, sempre più critico verso la direzione tecnica e strategica del club.