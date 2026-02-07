Ronaldo è ancora in sciopero, boicotta la partita per l'affare Benzema: la reazione dei tifosi dell'Al Nassr

Cristiano Ronaldo ancora in sciopero . Il fuoriclasse portoghese, infatti, ha saltato anche la gara tra Al-Nassr e Al-Ittihad , dando seguito alla protesta andata in scena già contro l'Al-Riyadh. Il motivo? Il mancato rafforzamento della squadra nel mercato invernale e il ruolo del fondo PIF , accusato di ostacolare la campagna trasferimenti e di creare squilibri all'interno della Saudi Pro League .

Cristiano Ronaldo, continua la protesta: saltata anche la sfida tra Al-Nassr e Al-Ittihad

Cristiano Ronaldo unisce, non divide. Almeno in Arabia Saudita. A confermarlo sono state ieri le tifoserie di Al-Nassr e Al-Ittihad, subito pronte a sostenere la protesta portata avanti da CR7, che non ha certo nascosto il suo malcontento per la gestione del mercato da parte del fondo sovrano PIF. Al minuto 7, infatti, gruppi di tifosi di entrambe le squadre sugli spalti hanno esposto striscioni con la scritta "7 Ronaldo", lanciando un chiaro segnale alla Saudi League e schierandosi apertamente dalla parte della stella lusitana. Ronaldo, intanto, ha boicottato la seconda partita consecutiva dopo il trasferimento di Karim Benzema all'Al-Hilal di Simone Inzaghi, ritenuto un affare che favorisce lo squilibrio competitivo nella Lega. A respingere ogni accusa, però, è stata la stessa Saudi Pro League, che ha risposto così a CR7: "Ogni club agisce in modo indipendente e secondo regole comuni per garantire equilibrio e sostenibilità".