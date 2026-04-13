Conceiçao si gioca l'accesso ai quarti della Champions Asiatica: "Ci sono squadre più attrezzate, ma daremo il massimo"
L'Al-Ittihad dell'ex allenatore del Milan, Sergio Conceiçao, punta ai quarti di finale della Champions League Asiatica. La squadra, sesta in Saudi Pro League e reduce da 3 sconfitte nelle ultime 5 gare, proverà a staccare un pass per il quarti di finale della competizione, nella gara del 14 marzo contro l'Al Wahda, squadra che milita nel massimo campionato degli Emirati Arabi e rappresentativa della città di Abu Dhabi. Le due squadre, si erano già affrontate nella fase iniziale del torneo e ad avere la meglio era stata la squadra emiratina, che si impose per 2-1 sugli uomini di Conceiçao.
Le parole di Conceiçao prima della gara:" Vogliamo arrivare in fondo"
Nella conferenza stampa prima della gara contro l'Al Wahda, Conceiçao ha parlato delle ambizioni della sua squadra e delle difficoltà dovute a varie problematiche affrontate durante la stagione: "Le aspettative sono alte, ma dobbiamo essere realisti e capire anche le difficoltà che abbiamo. A gennaio abbiamo perso Kanté e Benzema molto importanti per noi, poi l'infortunio di Doumbia ci ha penalizzati. In Champions League ci sono squadre più attrezzate, ma noi vogliamo arrivare in fondo. Abbiamo Steve (Bergwin) che è un grande giocatore, abbiamo il capocanoniere della competizione che è Aouar e il giocatore con più assistenze, Diaby. Dobbiamo guardarla in modo realistico e con sincerità, come sto facendo qui con voi: capire le difficoltà, abbracciare il sogno, il desiderio e l’ambizione dei tifosi”.