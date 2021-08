Non solo Juve: ora Dybala si è ripreso anche l’Argentina

Il ritorno in grande stile di Paulo Dybala e la prima volta di Leo Messi da nuovo giocatore del Psg. Il ct Scaloni ha annunciato la lista dei convocati in vista del difficile triplo appuntamento che attende l’Argentina contro Venezuela, Brasile e Bolivia. In elenco per i tre match di qualificazione ai Mondiali del 2022 anche otto "italiani": Musso dell'Atalanta, Molina dell'Udinese, Martinez Quarta e Nico Gonzalez della Fiorentina, Dominguez del Bologna, Joaquin Correa della Lazio, Lautaro Martinez dell'Inter e la Joya bianconera.