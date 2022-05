Uruguay, i convocati: c'è Olivera del Napoli. Presente Viña

ROMA - Tre giocatori che militano nel campionato italiano e uno che lo farà nella prossima stagione nella lista dei convocati del commissario tecnico dell'Uruguay, Diego Alonso, per le amichevoli contro Messico, Stati Uniti e Giamaica, in programma rispettivamente il 2, 5 e 11 giugno. Si tratta del difensore della Roma, Matias Viña, neo campione in Conference League, dei centrocampisti di Inter e Fiorentina, Matias Vecino e Lucas Torreira, e del nuovo acquisto del Napoli, Mathias Olivera, ufficializzato proprio oggi dal club azzurro che lo ha preso dal Getafe.