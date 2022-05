Napoli, ufficiale l'acquisto di Olivera: il benvenuto di De Laurentiis

Il Napoli annuncia l'acquisto di Olivera

Pochi minuti dopo, l'affare è stato ufficializzato anche dal sito ufficiale del Napoli: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di annunciare che la SSC Napoli ha acquisito le prestazioni sportive di Mathias Olivera dal Getafe a titolo definitivo". Olivera era arrivato in Italia nella giornata di martedì per sottoporsi alle visite mediche presso Villa Stuart. Poi le ultime formalità burocratiche e ora l'annuncio di De Laurentiis. Classe '97, il giocatore, nel giro della nazionale uruguaiana dallo scorso gennaio (tre presenze), militava nel Getafe, che l'aveva acquistato nel 2017, dal gennaio 2019 e si trasferisce al Napoli per una cifra vicino ai 15 milioni comprensivi di bonus, inferiore ai 20 milioni che era l'importo della clausola rescissoria. "Mathias Olivera è nato a Montevideo il 31 ottobre del 1997 - recita la nota della società campana -. Cresciuto nel Settore Giovanile del Nacional, dove debutta nel febbraio 2016 tra i professionisti, viene acquistato dal Getafe nel 2017. Nell'estate del 2018 viene ceduto in prestito all'Albacete dove gioca un anno in Seconda Divisione. A gennaio del 2019 torna al Getafe e nella Liga spagnola gioca per 5 stagioni collezionando 119 presenze e 2 reti. Olivera vanta anche 3 presenze con la Nazionale uruguaiana".