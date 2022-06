Tragedia alla Bombonera: morto un tifoso del Boca per infarto

Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in tragedia. Alla Bombonera, prima della partita del campionato argentino tra il Boca Juniors e l'Arsenal, un tifoso di casa è morto per infarto, obbligando i dirigenti degli Xeneizes a rinviare i festeggiamenti per la Copa de la Liga, ultimo titolo vinto dal Boca. Come si legge su Olé, l'uomo si chiamava Hugo Jorge Núñez, un 67enne di Villa Pueyrredón che soffriva di problemi cardiaci.