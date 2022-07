La famiglia: “Passarella non ha la Sla, è solo depressione”

Daniel Passarella, due volte campione del mondo con l'Argentina, ex giocatore di Fiorentina e Inter, non ha la Sla, né un'altra malattia neurodegenerativa come l'Alzheimer o il Parkinson. A fare chiarezza sulle condizioni di salute interviene direttamente la famiglia dell'ex giocatore, che poi chiede anche alla stampa di non diffondere notizie sulla salute di Daniel e su di loro.