Inter, Zanetti trionfa in Argentina nel torneo Veteranos

Argentina, il Talleres di Zanetti vince il Clausura Veteranos

Zanetti ha infatti trionfato in Argentina con il suo Talleres nel Torneo Clausura riservato ai Veteranos +50 organizzato dalla Federazione argentina. Nella partita decisiva il Talleres ha battuto 2-1 in finale il Defensores de Belgranos. Le immagini via social di uno Zanetti letteralmente scatenato durante i festeggiamenti con in mano il trofeo sono diventate presto virali tra i tifosi dell’Inter, che alle Coppe hanno fatto l’abitudine nell’annata scorsa, conclusa con il successo della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana. L'ex esterno ha poi ripreso la premiazione attraverso una Story sul proprio profilo Instagram.