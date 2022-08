Corinthians, folle idea Ronaldo: "Se vorrà venire in Brasile, ci siamo..."

Dall'ossessione Champions League alla suggestione Copa Libertadores? Chissà che non possa essere questo il futuro prossimo di Cristiano Ronaldo, sempre più separato in casa al Manchester United.

Cristiano Ronaldo e il tarlo Champions League Per il momento l’unica certezza è che il portoghese, in caso di addio a Old Trafford, vorrebbe approdare in una squadra che disputi la Champions League, il trofeo del cuore per Cristiano, vinto già cinque volte in carriera, ma che nelle ultime tre edizioni, due con la Juventus e una con il Manchester, lo ha sempre visto uscire agli ottavi e trofeo al quale, restando ai Red Devils, Ronaldo neppure parteciperebbe nella prossima stagione.

Il Corinthians sogna in grande: "Se Ronaldo volesse..." Ora però, dopo tanti top club che hanno cortesemente rifiutato la proposta dell’agente Jorge Mendes di mettere sotto contratto CR7, dal Bayern Monaco al Psg fino al Chelsea, ecco spuntare una proposta alquanto inattesa, quella del Corinthians, che attraverso il proprio presidente ha aperto alla possibilità di ingaggiare Ronaldo. “Lo ammetto, sogno in grande – ha dichairato il presidente del Timao Duilio Monteiro Alves alla trasmissione 'Ulissescast' - Abbiamo già in rosa giocatiro come Willian e Renato Augusto, nel calcio tutto è possibile e io ho l'obbligo di dare il massimo per il Corinthians. Ronaldo? Non so se sia possibile, non abbiamo ancora neppure provato a capire se esiste la possibilità, ma seguiamo la situazione. Se all’improvviso Cristiano decidesse di venire a giocare in Brasile, noi siamo pronti...".