Vidal segue il funerale del padre sui social: la reazione nel video trapelato

ROMA - Leader nel dolore Arturo Vidal, che ha commosso il Brasile in un momento difficilissimo della sua vita. Il 35enne centrocampista ha perso in questi giorni il padre Erasmo (trovato senza vita in un circolo ippico) ma ha deciso di non viaggiare in Cile, per restare invece con i compagni del Flamengo impegnati a preparare l'andata della finale di Coppa del Brasile sul campo del Corinthians (finita 0-0, con l'ex di Juve e Inter entrato nella ripresa).