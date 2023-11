Boca Juniors-Fluminense: Felipe Melo in lacrime prima della partita

RIO DE JANEIRO - La finale di Coppa Libertadores regala sempre grandi emozioni: allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro Boca Juniors e Fluminense si affrontano nell'ultimo atto della maggiore competizione sudamericana, in una finale piena di fascino, ma le emozioni sono iniziate anche prima del triplice fischio. Ne sa qualcosa Felipe Melo, che si è visibilmente commosso prima del match, durante l'esecuzione dell'inno nazionale: il video del brasiliano ex Juve, Inter e Fiorentina in lacrime è diventato subito virale nella tifoseria del Fluminense, dove adesso milita Melo.