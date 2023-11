Diretta Libertadores: ora LIVE la finale Boca Juniors-Fluminense

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Brasile contro Argentina, nel tempio del calcio mondiale. L'eterna sfida tra i due giganti sudamericani si rinnova oggi nella finale della Coppa Libertadores tra i carioca del Fluminense e gli xeneizes ("genovesi") del Boca Juniors. Allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro (calcio d'inizio alle 21 italiane, le 17 locali), verrà incoronata la migliore squadra del Sudamerica per il 2023. La tensione è altissima, anche a causa degli incidenti della vigilia, con le due tifoserie che si sono scontrate violentemente sulla spiaggia di Copacabana. In campo due vecchie conoscenze del calcio italiano: Cavani nel Boca e Felipe Melo nel Fluminense. Segui la partita in diretta.