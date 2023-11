Colombia-Brasile, clamorosa rissa: interviene la polizia

ROMA - Una gara decisamente ad altissima tensione: nelle qualificazioni sudamericane la Colombia ha battuto 2-1 il Brasile, in una partita che ha contenuto tante storie al proprio interno. Dalla felicità di Luis Diaz, decisivo con una doppietta in quattro minuti dedicata al padre, presente allo stadio dopo il rapimento e scoppiato in lacrime alle reti del figlio. Poi la "tegola" per i verdeoro che probabilmente perderanno Vinicius (uscito a metà primo tempo) in vista della gara decisiva per la qualificazione, contro l'Argentina di mercoledì. Ma non solo: anche il dopopartita ha riservato una coda decisamente poco edificante.