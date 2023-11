Ancelotti perde un big per Real-Napoli? L'infortunio sembra serio

Allarme Vinicius jr per il Real Madrid. L'attaccante di Ancelotti si è infortunato in nazionale e ora è a rischio per le prossime partite. Potrebbe saltare la sfida contro l'Argentina ma, soprattutto, le gare col suo club. In programma, all'orizzonte, c'è anche la sfida al Napoli in programma il 29 novembre. Per i media spagnoli, Vinicius - in attesa dell'esito degli esami strumentali - potrebbe saltare la partita del Bernabeu.