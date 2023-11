Clamoroso: Scaloni pensa all'addio dopo Brasile-Argentina

ROMA - Se da una parte la gara di stanotte al Maracanà tra Brasile e Argentina è passata alla storia come prima sconfitta interna della nazionale verdeoro nelle qualificazioni ai Mondiali, dall'altra i violenti scontri che l'hanno caratterizzata hanno fatto passare decisamente in secondo piano l'impresa compiuta dall'Albiceleste. Non solo: l'Argentina calcistica è rimasta colpita anche dalle dichiarazioni, rilasciate nel post partita, del ct Lionel Scaloni, che ha messo in dubbio il proprio futuro da selezionatore della nazionale sudamericana.