Follia in Perù-Venezuela: la polizia manganella i giocatori!

ROMA - Non solo Brasile-Argentina : le qualificazioni sudamericante ai mondiali registrano, nella scorsa notte, altri incidenti che hanno coinvolto le forze dell'ordine. E' successo, stavolta, durante Perù-Venezuela : nel finale della gara (terminata 1-1) i giocatori della nazionale ospite sono stati aggrediti dalla polizia.

Giocatori del Venezuela manganellati dalla polizia: cosa è successo?

Al triplice fischio i giocatori del Venezuela sono andati sotto il settore che ospitava i propri tifosi, per applaudirli, ringraziarli e lanciare qualche maglia. Ma in quel momento è intervenuta la polizia in assetto antisommossa: il clima si è immediatamente surriscaldato e tra accese discussioni e spintoni la situazione è degenerata fino ad arrivare alla manganellate contro i giocatori venezuelani.