River-Boca diretta ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

River-Boca, la cronaca

Il River Plate di Demichelis, reduce da cinque vittorie consecutive, affronta il Boca di Diego Martinez nei quarti di finale della Copa Argentina. In palio l'ambita semifinale con l'Estudiantes. Negli ultimi cinque precedenti, il River Plate ha avuto la meglio in due occasioni, al pari degli Xeneizes. In una sfida ad alta tensione, che non è solita regalare gol ed emozioni, riflettori puntati su Edinson Cavani, che vive uno straordinario momento di forma, dopo una prima parte di stagione tutt'altro che felice sotto il profilo realizzativo. Al suo fianco, dovrebbe agire Merentiel, con Fernandez e Zenon a presidiare le corsie esterne. Nel campionato di Apertura, il River Plate guida stabilmente la classifica del girone A, con 27 punti all'attivo dopo 14 giornate, mentre il Boca è quarto nel gruppo B, a -4 dalla capolista Godoy Cruz.