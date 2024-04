River-Boca, il retroscena su De Rossi raccontato da Paredes: "Sogna una cosa"

Daniele De Rossi è pronto per un finale di stagione importante con la Roma: il tecnico dei giallorossi sta preparando le ultime gare di campionato con l'obiettivo di centrare la qualificazione in Champions League (al momento i giallorossi sono al quinto posto, alla vigilia dello scontro diretto con il Bologna) e le semifinali di Europa League con il Bayer Leverkusen. Ma De Rossi attende con curiosità anche il Superclasico tra Boca Junior e River Plate, in programma oggi.