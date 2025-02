Il Racing vince la Recopa Sudamericana: battuto il Botafogo in finale

Zuculini e Zaracho trascinano il Racing alla prima Recopa Sudamericana: Botafogo ko

La gara di ritorno in Brasile partiva sul 2-0 per gli argentini dopo la vittoria dell'andata firmata da Vietto su rigore, poi uscito infortunato e sostituito proprio da Zaracho, e Adrian Martinez. Botafogo che ha concluso la prima delle due partite in 10 per l'espulsione nel finale di Cuiabano dopo appena 11 minuti dal suo ingresso in campo. Al ritorno lo spartito non cambia. Nella prima frazione spingono i brasiliani, senza però sbloccare la partita. Ci pensa Zaracho al 50' a portare in vantaggio il Racng. Zuculini, il centrocampista con un passato in Italia, firma il raddoppio al 69' e chiude la finale. Il racing già nella finale della Copa Sudamericana aveva battuto una squadra brasiliana, il Cruzeiro. Nonostante il trofeo alzato, la squadra in campionato sta passando un momento difficile reduce da due sconfitte consecutive che l'hanno fatta scivolare al nono posto.