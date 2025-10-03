Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Argentina, solo due 'italiani' per i test con Venezuela e Porto Rico: i convocati di Scaloni

Tra i 28 scelti dal ct della 'Seleccion' ci sono Lautaro Martinez dell'Inter e Nico Paz del Como, nella lista anche Messi e l'ex romanista Paredes: i dettagli
2 min

ROMA - Ci sono solamente due 'italiani' tra i 28 convocati di Lionel Scaloni, ct dell'Argentina campione del mondo, per le prossime amichevoli contro Venezuela (11 ottobre) e Porto Rico (14 ottobre): si tratta di Nico Paz del Como e di Lautaro Martinez dell'Inter. Nella lista anche l'ex romanista Leandro Paredes, Franco Mastantuono (baby fenomeno del Real Madrid), oltre a Lionel Messi (che viaggia verso l'ennesimo Mondiale) e ben cinque giocatori dell'Atletico Madrid (tra cui l'ex juventino Nico Gonzalez).

Argentina, i 28 convocati per i test con Venezuela e Porto Rico

Portieri - Emiliano Martinez (Aston Villa), Rulli (Marsiglia), Benitez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing).
Difensori - Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Cristian Romero (Tottenham), Balerdi (Marsiglia), Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (Bournemotuh), Lautaro Rivero (River Plate), Acuna (River Plate), Tagliafico (Lione).
Centrocampisti - Paredes (Boca Juniors), Anibal Moreno (Palmeiras), De Paul (Inter Miami), Enzo Fernandez (Chelsea), Nico Paz (Como), Lo Celso (Betis), Mac Allister (Liverpool).
Attaccanti - Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Franco Mastantuono (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), José Manuel Lopez (Palmeiras), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lautaro Marti­nez (Inter).

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sudamerica

Da non perdere

Lautaro Martinez incontra Paola EgonuNico Paz, retroscena sul futuro