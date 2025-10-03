Argentina, solo due 'italiani' per i test con Venezuela e Porto Rico: i convocati di Scaloni

ROMA - Ci sono solamente due 'italiani' tra i 28 convocati di Lionel Scaloni, ct dell'Argentina campione del mondo, per le prossime amichevoli contro Venezuela (11 ottobre) e Porto Rico (14 ottobre): si tratta di Nico Paz del Como e di Lautaro Martinez dell'Inter. Nella lista anche l'ex romanista Leandro Paredes, Franco Mastantuono (baby fenomeno del Real Madrid), oltre a Lionel Messi (che viaggia verso l'ennesimo Mondiale) e ben cinque giocatori dell'Atletico Madrid (tra cui l'ex juventino Nico Gonzalez).
Argentina, i 28 convocati per i test con Venezuela e Porto Rico
Portieri - Emiliano Martinez (Aston Villa), Rulli (Marsiglia), Benitez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing).
Difensori - Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Cristian Romero (Tottenham), Balerdi (Marsiglia), Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (Bournemotuh), Lautaro Rivero (River Plate), Acuna (River Plate), Tagliafico (Lione).
Centrocampisti - Paredes (Boca Juniors), Anibal Moreno (Palmeiras), De Paul (Inter Miami), Enzo Fernandez (Chelsea), Nico Paz (Como), Lo Celso (Betis), Mac Allister (Liverpool).
Attaccanti - Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Franco Mastantuono (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), José Manuel Lopez (Palmeiras), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter).