Argentina, solo due 'italiani' per i test con Venezuela e Porto Rico: i convocati di Scaloni

ROMA - Ci sono solamente due 'italiani' tra i 28 convocati di Lionel Scaloni, ct dell'Argentina campione del mondo, per le prossime amichevoli contro Venezuela (11 ottobre) e Porto Rico (14 ottobre): si tratta di Nico Paz del Como e di Lautaro Martinez dell'Inter. Nella lista anche l'ex romanista Leandro Paredes, Franco Mastantuono (baby fenomeno del Real Madrid), oltre a Lionel Messi (che viaggia verso l'ennesimo Mondiale) e ben cinque giocatori dell'Atletico Madrid (tra cui l'ex juventino Nico Gonzalez).