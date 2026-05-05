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Longoria nuovo ds del River Plate: è stato alla Juve e presidente del Marsiglia

Il 40enne dirigente spagnolo vola in Argentina per una nuova esperienza: in passato ha lavorato anche con Atalanta, Sassuolo e bianconeri
3 min
TagsLongoriaRiver PlateJuventus

BUENOS AIRES (Argentina) - Nuova esperienza fuori dall'Europa per Pablo Longoria, fino a due mesi fa presidente dell'Olympique Marsiglia. Il 40enne dirigente spagnolo si è accordato ufficialmente con il River Plate, in Argentina, di cui diventa direttore sportivo: "Pablo Longoria nuovo direttore sportivo del River Plate - si legge nella nota del club di Buenos Aires - Pablo Longoria (40 anni) arriva al River Plate come uno dei dirigenti più stimati del calcio europeo, con 18 anni di esperienza in club di élite e una carriera caratterizzata dalla scoperta di talenti e dalla gestione a 360 gradi di progetti sportivi. Ha lavorato in sei club di quattro paesi, tra cui Juventus, Valencia e Olympique Marsiglia, dove ha anche ricoperto la carica di presidente. Poliglotta (parla sei lingue) con una solida rete di contatti in Sud America, è noto per la sua capacità di scoprire giovani talenti e generare valore sul mercato".

Il passato in Italia e il ruolo nel River

Nella Juventus, Longoria è stato capo scouting mondiale dal 2015 al 2018, ma in precedenza, tra il 2010 e il 2015, aveva lavorato anche con Atalanta e Sassuolo. Nel Marsiglia invece era diventato presidente nel 2021 per poi lasciare la carica a fine febbraio 2026. Nel River Plate, secondo il comunicato ufficiale, il dirigente spagnolo sarà responsabile della gestione quotidiana del progetto calcistico, con un ruolo trasversale che avrà un impatto sull'intera struttura del club: guiderà il dipartimento scouting, con un focus globale e una conoscenza specifica del mercato sudamericano; coordinerà la pianificazione sportiva e dei trasferimenti (acquisti, cessioni e strategia di mercato); supervisionerà l'integrazione tra prima squadra, squadra riserve e settore giovanile, gestirà aree chiave come la metodologia, l'acquisizione di talenti e lo sviluppo dei giocatori; parteciperà alla gestione dei contratti e al processo decisionale sportivo, in collaborazione con la dirigenza del club e infine riferirà a Enzo Francescoli (l'altro direttore sportivo) e a Stefano Di Carlo (presidente del River Plate), che definiranno la direzione strategica finale.

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