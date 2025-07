Di Maria, prima le lacrime e poi il gol: che ritorno al Rosario Central diciotto anni dopo

Lacrime e gol: che ritorno per Angel Di Maria , diciotto anni dopo, nel suo Rosario Central . Subito titolare, prima di iniziare il riscaldamento l'ex attaccante della Juve è stato accolto da una standing ovation che lo ha emozionato fino a farlo piangere. Di Maria ha ringraziato il pubblico con ampi cenni e ha iniziato le operazioni di preparazione al suo esordio-bis con la sua squadra del cuore. Ariel Holan non ha esistato a lanciarlo dal primo minuto nella sfida valida per la prima giornata del Torneo Clausura , in casa contro il Godoy Cruz .

Di Maria segna e bacia la maglia del Rosario Central, Poggi rovina la festa

Il Fideo, che ha giocato la sua ultima partita con il Benfica il 28 giugno negli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Chelsea, è stato ha ripreso da dove aveva lasciato o meglio, quasi: non allo stadio Gigante de Arroyitoa, ma a Santa Fe contro il Colon, in una partita persa per 3-1, ma dove il fantasista segnò l'unica rete per i rosarini. Al 78' ha realizzato il calcio di rigore del momentaneo vantaggio, ha esultato togliendosi la maglia e baciandola. A rovinare la festa il gol del pareggio di Poggi al 95'.