Ancelotti ct del Brasile, lunedì la prima lista dei convocati: c'è anche un "italiano"

Carlo Ancelotti annuncerà la sua prima lista dei convocati da ct del Brasile lunedì prossimo, in un pomeriggio (alle 20, ora italiana) che si prevede assolato (ma siamo sul finire dell'autunno nell'emisfero australe, 26 gradi di massima), in un hotel di Barra da Tijuca, splendido quartiere nella zona ovest di Rio de Janeiro. A rivelare l'attesissimo appuntamento è Globo Esporte, con dovizia di particolari. Dieci giorni fa il comunicato ufficiale della Federcalcio verdeoro (la CBF) che ha definito l'accordo ("Guiderà il Brasile fino al Mondiale del 2026 e allenerà la squadra nelle prossime due partite di qualificazione contro Ecuador e Paraguay, il mese prossimo"), sabato prossimo la sua ultima partita sulla panchina del Real Madrid, al Bernabeu contro la Real Sociedad, nell'ultima giornata della Liga. Il tecnico italiano farà il suo esordio sulla panchina della nazionale brasiliana il 5 giugno a Guayaquil, contro l'Ecuador, in una gara di qualificazione ai Mondiali 2026. Cinque giorni dopo, il Brasile affronterà il Paraguay alla Neo Quimica Arena, lo stadio del Corinthians a San Paolo.