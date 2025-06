Il Brasile vola ai Mondiali, decisiva la prima vittoria della gestione Ancelotti

Brasile qualificato, Ancelotti vola ai Mondiali grazie alla prima vittoria della sua gestione

Il gol di Vinicius Jr consente al Brasile di Carlo Ancelotti di staccare il pass per i prossimi Mondiali, in programma nell'estate 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Bene la Seleçao, che cambia sistema di gioco e passa dal 4-3-3 ad un 4-2-4 a trazione anteriore, complice il rientro dalla squalifica di Raphinha. E proprio su un'azione insistita dell'attaccante del Barcellona il Brasile trova il gol qualificazione, con l'inserimento di Cunha che beffa la retroguardia del Paraguay e trova il solissimo Vinicius, che deve solo depositare in rete il pallone dell'1-0. Può esultare Carlo Ancelotti, che vola ai Mondiali con due turni d'anticipo, con 25 punti all'attivo dopo 16 partite disputate dalla Seleçao.

Ancelotti: "Zero gol subiti? Beh, sono italiano..."

Così Ancelotti al termine dei 90 minuti di Brasile-Paraguay: "È stata una buona partita, l'abbiamo controllata bene nel primo tempo. Siamo calati di ritmo nel secondo, ma in assoluto abbiamo disputato una buona prova. Dobbiamo lavorare. Abbiamo un anno per farlo bene. Zero gol subiti? Beh, sono italiano... Casemiro e Bruno Guimarães hanno dato il massimo. Sono contento". E su Neymar, ha aggiunto: "È venuto a trovarci in albergo prima della partita. Neymar può giocare in qualsiasi parte del campo. Ci sono una settantina di giocatori da osservare per il Mondiale 2026. Non abbiamo ancora una lista definitiva di 25 o 26 giocatori".