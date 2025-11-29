Palmeiras-Flamengo, dove vedere in tv la finale di Coppa Libertadores: orario, formazioni

Lo stadio "Monumental" di Lima sarà il teatro della finale di Coppa Libertadores tra Palmeiras e Flamengo, protagoniste dell'ultimo atto della massima competizione continentale. Sfida tutta brasiliana: in semifinale, i biancoverdi hanno messo a referto una rimonta clamorosa contro il LDU Quito, mentre i rossoneri sono riusciti ad avere la meglio sul Racing Avellaneda.