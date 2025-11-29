Palmeiras-Flamengo, dove vedere in tv la finale di Coppa Libertadores: orario, formazioni
Lo stadio "Monumental" di Lima sarà il teatro della finale di Coppa Libertadores tra Palmeiras e Flamengo, protagoniste dell'ultimo atto della massima competizione continentale. Sfida tutta brasiliana: in semifinale, i biancoverdi hanno messo a referto una rimonta clamorosa contro il LDU Quito, mentre i rossoneri sono riusciti ad avere la meglio sul Racing Avellaneda.
Palmeiras-Flamengo, l'orario della finale di Coppa Libertadores
Palmeiras-Flamengo si disputerà oggi, sabato 29 novembre, alle ore 22 italiane allo stadio "Monumental" di Lima.
Dove vedere Palmeiras-Flamengo in diretta tv
In Italia, non è prevista alcuna diretta televisiva per la finale di Coppa Libertadores tra Palmeiras e Flamengo.
Palmeiras-Flamengo, dove vedere la finale di Coppa Libertadores in streaming
Servizio streaming attivo su Como TV. La piattaforma di proprietà della società lariana metterà a disposizione di tutti gli appassionati la finale della Coppa Libertadores. Como TV è disponibile su tutti i dispositivi connessi a Internet supportati, inclusi smart tv, iPhone, iPad e computer tramite l'omonima app. Potrete seguire la super sfida di oggi anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Abel Ferreira e Filipe Luis
PALMEIRAS (4-2-2-2): Weverton; Giay, Gustavo Gomez, Murilo, Piquerez; Anibal Moreno, Andreas Pereira; Felipe Anderson, Raphael Veiga; Flaco Lopez, Vitor Roque. All. Abel Ferreira.
FLAMENGO (4-3-3): Rossi; Emerson Royal, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araujo, Samuel Lino, Pedro. All. Filipe Luis.
